Disiplin Kurulu Bahis Skandalında Cezaları Açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması çerçevesinde son 5 yıl içinde profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan toplam 507 kişi hakkında kararlarını açıkladı. Galatasaray doktoru Yener İnce, bahis eyleminden dolayı 45 gün; Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. TFF’den yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 06.03.2026 tarih ve 60 sayılı toplantısında, FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde ‘Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı’ olarak görev yapmış kişilerle ilgili alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.

BİNLERCE KİŞİ ÜZERİNE YAPILAN SEVKLER

Toplamda 507 kişi hakkında verilen kararlarla ilgili aşağıdaki cezalar belirtildi: 1) Abdulgaffur Sak’a 3 ay hak mahrumiyeti cezası verilirken, 2) Abdulhalim Bilden 45 gün, 3) Abdulkadir Sezer de 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. 4) Abdulkadir Yalvaç için 12 ay, 5) Abdullah Akay’ı da 45 gün hak mahrumiyeti cezası bekliyor. Ayrıca, 6) Abdullah Tarık Dikmen 6 ay ceza aldı. Benzer şekilde, 7) Abdullah Ürek ve 8) Abdullah Yener İnce’ye de 45’er gün ceza kesildi.

DİĞER CEZALAR VE DETAYLAR

Bahis eylemlerine karıştıkları belirlenen diğer şahıslar arasında; 9) Abdulrahim Karahan’a 45 gün, 10) Abdurrahman Efe’ye 3 ay, 11) Abdurrahman Kandemir’e 45 gün, 12) Adem Kalın’a 3 ay, 13) Adem Tepealan’a 6 ay, 14) Ahmet Anıl’a 45 gün, 15) Ahmet Atacan Kaya’ya 45 gün, 16) Ahmet Cengizhan Ulucan’a 45 gün, 17) Ahmet Çakır’a 45 gün, 18) Ahmet Furkan Yakan’a 45 gün, 19) Ahmet Furkan Yürük’e 3 ay, 20) Ahmet Gören’e 6 ay, ve 21) Ahmet Selahattin Pazarli’ye 45 gün ceza verildi. İlgili kişilerin ceza durumları titizlikle takip edilecek.

Bu kararların, futbol camiasında büyük yankı uyandırması bekleniyor. Bahis eyleminin ciddiye alındığı ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanıyor.