Dışişleri Bakanı Fidan’dan Bölgesel Diplomasi Hamlesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya’nın Dışişleri Bakanları ile bugün telefon üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu görüşmelerde bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi ve saldırıların sona ermesi için atılabilecek olası adımlar üzerinde duruldu.

ABD DESTEKLİ İRAN-İSRAİL SAVAŞI

ABD ve İsrail, İran’a karşı kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. İsrail ve ABD güçleri, İran’daki hedeflere saldırırken, İran da bölgedeki ABD üslerini tehdit etmeye başladı. İsrail Ordusu, bu askeri harekâta “Aslan’ın Kükremesi” ismini vererek, operasyonun ciddiyetini vurguladı.