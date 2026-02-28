İran’daki Saldırılarda İlkokul Hedef Alındı

İran ve İsrail Gerginliği Tırmanıyor

İran’da sabah saatlerinde yoğun patlama sesleri duyulurken, İsrail’den savaşın başlamasına neden olan bir açıklama geldi.

TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ

Fars haber ajansı, “Tahran’ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgelere yakın olan Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine çok sayıda roket isabet etti.” şeklinde bildirimde bulundu.

BİRÇOK BÖLGE HEDEF ALINDI

İran basını, “İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.” ifadesini paylaştı. Patlama sesleri yükselen İran’da, bu kez de Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’nun saldırıya uğradığı bildirildi.

İLKOKUL HEDEF ALINDI

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki ‘Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na yönelik ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin bu saldırıda yaşamını yitirdiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran resmi haber ajansı, Minab kentindeki saldırıda bir ilkokulun hedef alındığını belirterek, “Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini” duyurdu. İki ülke arasındaki müzakereler sürerken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD ortak saldırılar gerçekleştirdi.

BİRÇOK KENT HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a ‘önleyici saldırı’ başlattıklarını ifade etti. ABD Başkanı, İran’a yönelik ‘büyük bir operasyon’ başladığını açıkladı. Başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri bu saldırılarda hedef alındı. Ayrıca, İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler çaldı.

ABD DONANMA ÜSSÜ VURULDU

İran’ın karşı saldırılarının öncesinde, İsrail halkına sığınaklara gitmeleri için uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e yönelik onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırıya geçtiklerini bildirdi. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef alırken, Bahreyn’deki bir ABD donanma üssü vuruldu.