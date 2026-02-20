Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze’de Barış Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde Washington’da toplanan Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İNSANİ DURUMUN KIRILGANLIĞI

Israil’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Fidan, “İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump’ın bireysel çabaları ve ortak gayretlerimiz sayesinde Gazze’de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir.” sözlerine yer verdi.

GAZZE’YE ANLAMLI KATKILAR SUNULABİLİR

Bölgedeki hızlı, koordineli ve etkili müdahalenin gerekliliğine işaret eden Fidan, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin güvenliği, istikrarı ve yeniden toparlanması konusunda kararlıdır. Türkiye, Gazze’ye büyük miktarda insani yardım ulaştırmaktadır. Sağlık ve eğitim alanlarının yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkıda bulunabiliriz.”

ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ

Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazır olduğunu belirten Fidan, “Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve sürdürülebilir hale gelmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı için çalışmaya devam edelim.” şeklinde konuştu.

GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yer aldığı önde gelen sekiz Müslüman lider, 23 Eylül 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze’de ateşkes ve barış sağlama amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin akabinde, Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı. Barış Planı çerçevesinde, 13 Ekim 2025 tarihinde yapılan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiri ile ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, bu ateşkes Barış Planı’nın ilk aşamasını oluşturmuştur. Söz konusu Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi’nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

GAZZE YÖNETİMİ ULUSAL KOMİTESİNİN KURULMASI

14 Ocak’ta Gazze’nin yönetimini üstlenmek üzere on beş Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin kuruluşu duyurulmuştur. Aynı gün, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçildiğini açıklamıştır. 16 Ocak’ta Barış Kurulu’nun oluşturulması ve ilgili organlarda görev alacak kişilerin isimlerinin duyurulmasının ardından, Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ve Gazze Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Bakan Fidan, 22 Ocak’ta İsviçre’nin Davos şehrinde gerçekleştirilen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı’nı imzalamıştır.