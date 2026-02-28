İsrail’de Savaş Korkusu Hızla Yayılıyor

Hiçbir Kırmızı Çizgi Olmayacak: İran’dan Misilleme Geldi

Orta Doğu’da yaşanan ABD-İran geriliminde, İsrail’in saldırıları yeni bir savaşın başlangıcını tetiklerken, İran’dan da sert bir karşılık geldi. İran, İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları düzenlerken, bu esnada İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. Bir İranlı üst düzey yetkili, “Hiçbir kırmızı çizgi olmayacak.” açıklaması yaparak, bölgede yer alan tüm ABD ve İsrail varlıklarının meşru hedef olarak belirlendiğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve BAE’den patlama sesleri yükselmeye başladı. Ayrıca, Körfez ülkeleri de hava sahalarını kapattıklarını duyurdu.

Tedirginlik Hızla Arttı

İran ile İsrail arasında savaşın patlak vermesiyle birlikte, İsrail’de ciddi bir tedirginlik yaşanıyor. Olası füze atışları ve güvenlik tehditlerine karşı önlem almak isteyen İsrailliler, marketlerde temel gıda ürünleri, içme suyu, konserve gıdalar, hijyen malzemeleri ve jeneratör gibi ihtiyaç maddelerini stoklamak için koşuşturuyor.

Raflar Boşaldı

Özellikle büyük şehir merkezlerinde bazı market raflarının kısa sürede boşaldığı gözlemlenirken, yetkililer halkı paniğe kapılmamaları ve resmi açıklamaları dikkatle takip etmeleri konusunda uyardı.

İsrailliler Marketlere Koştu

İran ile İsrail arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte, İsraillilerin marketlere akın etmesi dikkat çekti.

Gündem

İsrail İran’a Saldırı Başlatırken Operasyona İsim Verdi

İsrail, İran'a yönelik "Aslanın Kükreyişi" adlı bir operasyon düzenlerken, İran buna "Hayber'in Fethi" adıyla karşılık verdi. Gerginlik tırmanmaya devam ediyor.
Gündem

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan İran’a Saldırı Açıklaması

İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail'in saldırıları sonrası İranlılara sokaklara inme çağrısı yaptı.
Gündem

İran’dan İsrail ve ABD’ye Sert Misilleme Saldırıları

İran'da rejim muhalifleri, İsrail ve ABD'nin saldırılarını sevinçle karşıladı ve dans ederek "Seni seviyoruz Trump" sloganları attı.
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Ülkelerle Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yedi ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik olası çözümleri görüştü.
Gündem

ABD İle İran Arasındaki Gerilim Yeni Bir Dönem Başlatıyor

İsrail ve ABD, İran'a karşı kapsamlı bir operasyon başlattı. Nükleer program sorunları ve diplomasi yetersizlikleri, artan gerilimin temel nedenleri arasında yer alıyor. Süreç nasıl gelişti?

