İsrail’de Savaş Korkusu Hızla Yayılıyor

Hiçbir Kırmızı Çizgi Olmayacak: İran’dan Misilleme Geldi

Orta Doğu’da yaşanan ABD-İran geriliminde, İsrail’in saldırıları yeni bir savaşın başlangıcını tetiklerken, İran’dan da sert bir karşılık geldi. İran, İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları düzenlerken, bu esnada İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. Bir İranlı üst düzey yetkili, “Hiçbir kırmızı çizgi olmayacak.” açıklaması yaparak, bölgede yer alan tüm ABD ve İsrail varlıklarının meşru hedef olarak belirlendiğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve BAE’den patlama sesleri yükselmeye başladı. Ayrıca, Körfez ülkeleri de hava sahalarını kapattıklarını duyurdu.

Tedirginlik Hızla Arttı

İran ile İsrail arasında savaşın patlak vermesiyle birlikte, İsrail’de ciddi bir tedirginlik yaşanıyor. Olası füze atışları ve güvenlik tehditlerine karşı önlem almak isteyen İsrailliler, marketlerde temel gıda ürünleri, içme suyu, konserve gıdalar, hijyen malzemeleri ve jeneratör gibi ihtiyaç maddelerini stoklamak için koşuşturuyor.

Raflar Boşaldı

Özellikle büyük şehir merkezlerinde bazı market raflarının kısa sürede boşaldığı gözlemlenirken, yetkililer halkı paniğe kapılmamaları ve resmi açıklamaları dikkatle takip etmeleri konusunda uyardı.

İsrailliler Marketlere Koştu

İran ile İsrail arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte, İsraillilerin marketlere akın etmesi dikkat çekti.