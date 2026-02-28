İsrail İran’a Saldırı Başlatırken Operasyona İsim Verdi

israil-iran-a-saldiri-baslatirken-operasyona-isim-verdi

İsrail, sabah saatlerinde Iran’a yönelik askeri bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı basın toplantısında, “İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran’a karşı önleyici bir saldırı başlattı.” ifadesini kullandı ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini belirtti. Bu açıklamaların ardından, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyona bir isim verildi.

KÜKREYEN ASLAN OPERASYONU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başlatılan askeri operasyonun adını açıkladı. Netanyahu, “Bu operasyona Kükreyen Aslan ismini verdik.” dedi. Daha sonra, “Kısa bir süre önce İsrail ve ABD, İran’daki terör rejiminin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla operasyon başlattı.” sözleriyle süreci detaylandırdı. Netanyahu, ayrıca “Tarihi liderliği için dostumuz Başkan Donald Trump’a teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

SABIR VE METANET VURGUSU

Netanyahu, açıklamasına devam ederek, “Ayatollah rejimi, 47 yıldır ‘İsrail’e ölüm, Amerika’ya ölüm’ çağrıları yapıyor. Kan döktü, Amerikalıları öldürdü ve kendi halkını katletti.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ortak adımlarının cesur İran halkının kaderini kendi eline alması için bir zemin oluşturacağını belirtti. Farslar, Kürtler, Azerbaycanlılar, Beluçlar ve Ahvazlılar dahil olmak üzere tüm İran halkını zorbalık zincirini kırmaya ve özgür bir İran kurmaya davet etti.

HAYBER’İN FETHİ İLANI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlattıklarını açıkladı. İran, bu askeri karşı adımını “Hayber’in Fethi” ismiyle duyurdu.

