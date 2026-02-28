İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’dan İran’a Saldırı Açıklaması

İsrail, İran’a Karşı Önleyici Saldırılara Başladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik “önleyici saldırı”lar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yerel medya, bu saldırıların Tahran’ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de kapsadığını bildirdi. Sürgündeki eski İran hükümdarı Rıza Pehlevi, gelişmeler üzerine yayımladığı mesajında İran halkına hitaben, “sokaklara geri dönme zamanının yaklaştığını” dile getirdi.

RIZA PEHLEVİ MESAJ YAYIMLADI

Sürgünde bulunan İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, “İran’ın Faili, Rıza Pehlevi” imzasıyla gönderdiği mesajında; “Sevgili yurttaşlarım, çok önemli bir an geldi çattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın İran’ın cesur halkına söz verdiği yardım nihayet ulaştı. Bu insani bir müdahaledir; hedefi ise İran’ın büyük ülkesi ve halkı değil, İslam Cumhuriyeti, onun baskı aygıtı ve ölüm makinesidir. Ancak bu yardıma rağmen, nihai zafer yine de bizim olacak. Bu son savaşta işi bitirecek olan biz, İran halkıyız. Sokaklara geri dönme zamanı yaklaşıyor. İslam Cumhuriyeti çökerken, ülkenin askeri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerine mesajım açık: Sizler İran’ı ve İran halkını korumaya yemin ettiniz, İslam Cumhuriyeti’ni ve liderlerini değil. Göreviniz halkı savunmak, vatanımızı baskı ve suç yoluyla rehin alan bir rejimi değil. Millete katılın ve istikrarlı ve güvenli bir geçişe öncülük edin. Aksi takdirde, Hamaney ve rejiminin kırık gemisiyle birlikte batacaksınız.”

TRUMP’A MESAJ

Rıza Pehlevi, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Başkan Trump’a mesajım şu:” diyerek, “İran’ın asil halkı, bu rejimin acımasız baskı ve katliamlarına rağmen neredeyse iki aydır cesurca direniyor. Şimdi sizden sivillerin ve yurttaşlarımın canlarını korumak için azami dikkati göstermenizi rica ediyorum. İran halkı, sizin ve özgür dünyanın doğal müttefikleridir ve İran’ın modern tarihindeki en zor dönemde verdiğiniz yardımı unutmayacaklardır.”

“İRANLI YURTTAŞLARIMA”

Rıza Pehlevi, “Ve size, sevgili İranlı yurttaşlarıma:” diyerek konuşmasını şu sözler ile sürdürdü: “Bu kritik saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha çok, nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran’ı geri almak. Şimdi evlerinizde kalmanızı ve huzurunuzu ve güvenliğinizi korumanızı rica ediyorum. Uygun zamanda, size ayrıntılı olarak bildireceğim son eylem için sokaklara geri dönmeye hazır olun.”

“NİHAİ ZAFERE ÇOK YAKINIZ”

Son olarak, “Mesajlarımı sosyal medya ve uydu medyası aracılığıyla takip edin. İnternet ve uyduda bir kesinti olursa, sizinle radyo dalgaları aracılığıyla iletişim kuracağım. Nihai zafere çok yakınız. İran’ı birlikte geri almak ve yeniden inşa etmek için en kısa sürede sizinle olmak istiyorum.” açıklamasında bulundu.