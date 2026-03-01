Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşıyla Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen görüşmelerde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar masaya yatırıldı ve mevcut durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Umman Açıklarında Petrol Tankerine Saldırı Gerçekleşti
Musandam'da, Palau bayraklı SKYLIGHT petrol tankerine gerçekleştirilen saldırıda 20 mürettebat başarılı bir şekilde tahliye edildi, 4 kişi ise yaralandı.
Dışişleri Bakanı Fidan ve İranlı Mevkidaşı Görüştü
Hürmüz Boğazı’nda Türk Gemilerine Önemli Uyarı
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı gemilere bölgedeki seyir duyurularını izleme konusunda uyarıda bulundu.
İran 137 Füze ve 209 İHA ile BAE’yi Hedef Aldı
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülke sınırlarına yönelik gerçekleştirilen İran kaynaklı saldırıda 137 füze ve 209 insansız hava aracının fırlatıldığını duyurdu.
İran’dan ABD-İsrail Saldırılarına Tepki: Üst Düzey İsim Kaybı
İran Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Gulamrıza Rızaiyan, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybetti.