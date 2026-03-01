Eskişehir’de Kampanya Nedeniyle Kalabalık Oluştu

Eskişehir’in Arifiye Mahallesi’nde bulunan bir mağaza, kampanya çerçevesinde birçok ürününde indirim uyguladı. İndirim fırsatını duyan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde sıralanarak beklemeye başladı. Sıra, cadde boyunca uzandığı dikkati çekti.

CADDEDE YOĞUNLUK ARTTI

Oluşan kalabalıkla birlikte cadde de yaya trafiği artış gösterdi; bu durum zaman zaman yürümekte zorluk çekilmesine yol açtı. Ayrıca, uzun kuyruk nedeniyle gergin anların yaşandığı gözlemlenirken, mağaza yetkililerinin durumu kontrol altına almak amacıyla müdahalelerde bulunduğu belirtildi. Kampanyanın tüm gün boyunca sürdüğü öğrenildi.

