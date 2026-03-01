Göztepe’den Shakhtar Donetsk’e Dayanışma Mesajı

goztepe-den-shakhtar-donetsk-e-dayanisma-mesaji

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda Eyüpspor ile oynadığı maçta sahadaki 0-0’lık beraberliğin ötesinde, dayanışma mesajı verdi. Maç öncesi düzenlenen seremoni esnasında tribünlerde “Our Home Is Your Home” yazılı pankart açılarak, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’a yönelik açık bir çağrı yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, “Evimiz sizin evinizdir” mesajıyla hem Arda Turan’a hem de takımına İzmir’in kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtmiş oldu.

BAŞKAN SEPİL’İN İFADELERİ

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, gün içerisinde yaptığı bir açıklamada, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile mücadele edecek Shakhtar Donetsk’i İzmir’de ağırlamak istediklerini dile getirdi. Arda Turan ise bir gün önceki açıklamasında, bu önemli karşılaşmanın Türkiye’de gerçekleşmesini istediklerini belirterek, “Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya’da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ARDA TURAN’DAN ŞÜKRAN DOLU PAYLAŞIM

Gelişmelerin ardından Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe camiasına teşekkür etti. Turan, İzmir’e davet edilmelerinin kendileri için anlamlı bir durum olduğunu belirterek, bu desteklerinin ömür boyu unutulmayacağını dile getirdi. Turan, “Bizim evimiz sizin eviniz” ifadesine atıfta bulunarak, artık İzmir’de de bir evleri olduğunu hissettiklerini vurguladı.

