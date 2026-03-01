İsrail, Tahran’a Saldırı Görüntülerini Kamuoyuna Sundukları

israil-tahran-a-saldiri-goruntulerini-kamuoyuna-sunduklari

Orta Doğu’da yaşanan olaylar, yeni bir boyuta taşındı. ABD ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu, İran’ın başkenti Tahran’da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Şehir genelinde pek çok noktaya saldırılar gerçekleştirildi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırılar, Tahran’ın kuzey ve doğu bölgesine yoğunlaşırken, vurulan yerlerden yükselen dumanlar dikkat çekti. Tahran’ın çeşitli bölgelerinden gelen bomba seslerine dair İran makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

TAHRAN MERKEZE İLK SALDIRI

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırıların başlatılmasından sonra ilk kez Tahran’ın merkezindeki hedeflere saldırdığını bildirdi.

İRAN’DAN MİSİLLEME

İran ordusuna ait savaş uçakları ise “Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki ABD üslerini bombaladı” bilgisi geçti. İran ordusu, “Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri’nin yetenekli pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerine başarılı bir şekilde müdahale ettiler.” açıklamasında bulundu. Irak makamları ve ABD ordusu, İran’ın “hava saldırıları” açıklamasını henüz doğrulamadı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Diğer yandan, İsrail ordusu dün gerçekleştirdiği saldırılara dair görüntüleri yayınladı. “Tahran’ın merkezinde hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonun ilk görüntüleri” başlığıyla paylaşılan görüntülerde bir noktaya yoğun bir bombardıman yapıldığı gözlemlendi. İsrail ordusu, “Son dakika görüntüleri, Tahran’ın merkezindeki İran rejimine ait bir karargahın imhasını göstermektedir.” ifadesini kullandı.

ABD İLE İSRAİL DÜN İRAN’A SALDIRMIŞTI

İran ile ABD arasında müzakereler devam ederken, İsrail ve ABD, dün sabah İran’a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı da, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah gibi 24 eyaletin çeşitli yerleri hedef alındı.

İRAN’DA 201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı, saldırılar neticesinde şu ana kadar 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin yaralandığını bildirdi. İran ordusu, ABD ile İsrail’in saldırılarına karşılık olarak, İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İran ordusu ayrıca, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerdeki ABD üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’da Hamaney’in Yerine Aday Belli Oldu

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından Ayetullah Ali Rıza Arafi, geçici dini lider olarak atanmış durumda.
Gündem

MotoGP 2026 Sezonu Tayland Grand Prix’si Sonuçları Açıklandı

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonunun açılış yarışı olan Tayland Grand Prix'sini 17. sırada tamamladı.
Gündem

Göztepe’den Shakhtar Donetsk’e Dayanışma Mesajı

Göztepe taraftarı, Eyüpspor karşılaşmasında açtığı pankartla Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'i İzmir'e davet etti. Arda Turan, destek için sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Gündem

Eskişehir’de Kampanya Nedeniyle Kalabalık Oluştu

Bir beyaz eşya ve elektronik mağazası düzenlediği kampanya ile büyük ilgi gördü; indirimli ürün almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Gündem

Van’da Kapanan 355 Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Van’da yoğun kar yağışı sonucu kapanan 390 yerleşim yeri yolundan 355’i ulaşıma açıldı; 35 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.