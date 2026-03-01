İsrail, Tahran’a Saldırı Görüntülerini Kamuoyuna Sundukları

Orta Doğu’da yaşanan olaylar, yeni bir boyuta taşındı. ABD ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu, İran’ın başkenti Tahran’da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Şehir genelinde pek çok noktaya saldırılar gerçekleştirildi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırılar, Tahran’ın kuzey ve doğu bölgesine yoğunlaşırken, vurulan yerlerden yükselen dumanlar dikkat çekti. Tahran’ın çeşitli bölgelerinden gelen bomba seslerine dair İran makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

TAHRAN MERKEZE İLK SALDIRI

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırıların başlatılmasından sonra ilk kez Tahran’ın merkezindeki hedeflere saldırdığını bildirdi.

İRAN’DAN MİSİLLEME

İran ordusuna ait savaş uçakları ise “Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki ABD üslerini bombaladı” bilgisi geçti. İran ordusu, “Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri’nin yetenekli pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerine başarılı bir şekilde müdahale ettiler.” açıklamasında bulundu. Irak makamları ve ABD ordusu, İran’ın “hava saldırıları” açıklamasını henüz doğrulamadı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Diğer yandan, İsrail ordusu dün gerçekleştirdiği saldırılara dair görüntüleri yayınladı. “Tahran’ın merkezinde hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonun ilk görüntüleri” başlığıyla paylaşılan görüntülerde bir noktaya yoğun bir bombardıman yapıldığı gözlemlendi. İsrail ordusu, “Son dakika görüntüleri, Tahran’ın merkezindeki İran rejimine ait bir karargahın imhasını göstermektedir.” ifadesini kullandı.

ABD İLE İSRAİL DÜN İRAN’A SALDIRMIŞTI

İran ile ABD arasında müzakereler devam ederken, İsrail ve ABD, dün sabah İran’a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı da, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı. Saldırılarda Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah gibi 24 eyaletin çeşitli yerleri hedef alındı.

İRAN’DA 201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı, saldırılar neticesinde şu ana kadar 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin yaralandığını bildirdi. İran ordusu, ABD ile İsrail’in saldırılarına karşılık olarak, İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misilleme saldırıları gerçekleştirdi. İran ordusu ayrıca, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerdeki ABD üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.