Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov’la Görüştü

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASI

Görüşme sırasında Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen barış çabalarını detaylı bir şekilde ele aldı. İki bakan, bölgedeki gerginliği azaltmak ve kalıcı bir barış ortamı sağlamak adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

DİPLOMASİ VE İŞBİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Ayrıca, görüşmede uluslararası diplomasi ve işbirliği konuları üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Bu doğrultuda, iki ülke arasında daha sağlıklı bir iletişim oluşturarak, barış sürecine katkıda bulunma hedefi benimsendi.