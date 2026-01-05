Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye-AB İlişkileri Tarihi Fırsatlar Sunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz’deki resmi ziyaretinde Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu’na mülakat verdi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) sağlayabileceği katkılar hakkında bir soru alan Fidan, “Öncelikle, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tarihi bir ilişki. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Türkiye, çok uzun zamandır Avrupa Birliği’ne üye olma isteğinde, ancak Avrupa Birliği’ndeki bazı siyasi konular nedeniyle bu gerçekleşemiyor. Ancak biz, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin de tam üye olmasıyla tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN TARİHİ FIRSATLAR

Fidan devamında, “Çünkü Türkiye’nin dinamik bir ekonomisi, güçlü bir savunma sanayisi, genç bir nüfusu var ve önemli bir coğrafyada yer alıyor. Askeri gücümüz ve bölgedeki etkimiz, Avrupa Birliği ile bütünleşebilir ve bu şekilde tarihi bir işbirliği oluşturabiliriz. Bu işbirliği yalnızca içinde bulunduğumuz bölgeye değil, dünyanın geri kalanına da tarihi fırsatlar sunabilir. Avrupa Birliği, uluslar üstü bir birlik oluşturmayı başardı fakat medeniyetler üstü bir birlik kuramadı. Aslında dünya için gereken bu; farklı medeniyetlerin bir arada var olması ve dünyaya katma değer sağlaması. Bu oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkiler hakkında bir soruyu yanıtlayan Fidan, “Portekiz ile son derece iyi ikili ilişkilere sahibiz ve ilişkiler mükemmel bir şekilde sürmektedir. Bunu daha da geliştirmenin sınırı yok. Turizm, ticaret, yatırım, savunma sanayi, enerji gibi birçok alanda önemli fırsatlar mevcut” dedi. Fidan, “Şu anda dostum Paola (Rangel) ile yapmaya çalıştığımız, ikili anlaşmalar ve üst düzey ziyaretlerle mevcut ilişkileri daha kurumsal hale getirebilmek. Ticaret hacmimiz 3.5 milyar doları aştı ve bu bizim için gerçekten olumlu bir veri. Ancak bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde işbirliğimiz başladı, turizmde de olumlu gelişmeler var. Gösterdiğimiz artan ilgiyle daha fazla Türk iş insanı Portekiz’deki fırsatları değerlendirmeye başlıyor ve Portekiz, Türk yatırımcıları için uygun bir ortam sunuyor; bu bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

ORTA DOĞU’DAKİ LİDERLİK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu’daki liderlik vizyonu hakkında bir soruya Fidan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılı aşkın bir süredir yeniden seçilen liderimiz. Bu Orta Doğu’da sık rastlanan bir durum değil ve kendisi bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliği için güçlü liderlik konumunu kullanıyor” yanıtını verdi. Türk dış politikasının temelini refah, istikrar ve güvenliğin oluşturduğunu belirten Fidan, “Bölgesel sorunlara daha fazla katkı sağlamayı arzuluyoruz çünkü Türkiye önemli jeostratejik bir konumda. Doğudaki ve kuzeydeki çeşitli siyasi önceliklerle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 20 yılda başardıkları, Türkiye’nin her zaman çatışmaların dışında kalmasını sağladı ve bu durum terörizme karşı etkin bir mücadele yürütmemizi kolaylaştırdı. Ekonomimiz, savunma sanayimiz ve teknolojik kapasitelerimiz, bölge ülkelerine daha fazla katkı sağlayabilir. Türkiye, Avrupa Birliği, Orta Asya ile Orta Doğu arasında bir köprü vazifesi görebilir” dedi.

GAZZE KONUŞMASI VE İNSANİ YARDIM

Gazze konusunda uluslararası toplumun sınavı hakkında bir değerlendirmede bulunan Fidan, “Maalesef bu sınavda başarısız olduk. Son iki yılda, çoğu kadın ve çocuk olan 70 binden fazla masum insanın hayatını kaybetmesine tanıklık ettik. Küresel güçler, bu kıyım karşısında etkisiz kaldı. Ancak şu anda bir ateşkes var ve insani yardım ulaşımı sağlanmaya çalışılıyor. Şu andaki durum bile iyidir. Kış mevsiminin ortasında, Gazze halkının barınma ihtiyacı var. Aç kalmalarına ve soğuktan etkilenmelerine izin vermememiz gerekiyor. Dolayısıyla, gıda ve ilaç girişinin sağlanması için İsrail’e gereken baskıyı kurmalıyız” dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE ARABULUCULUK

Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik barış çabaları hakkında Fidan, “Özellikle Sayın Trump ve ekibinin son dönemlerdeki Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili çabalarını destekliyoruz. Başından beri Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunduk ve bu çatışmanın sonlanması için tek yolun diyalog ve barış olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Savaşın kapsamının artık Ukrayna ve Rusya ile sınırlı olmadığını belirten Fidan, “Savaş, Avrupa ve dünyanın başka bölgelerinde büyük krizler yaratmıştır. Ekonomik, enerji ve siyasi krize sebep oldu. Bu durumun sona ermesi gerekiyor. Türkiye, savaş taraflarını bir araya getirebilen tek ülke olmaya devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.