Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 2026 Krizlerle Dolu Bir Yıl Olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış politika perspektifini ve uluslararası gelişmeleri TRT Haber’e verdiği özel röportajda ele aldı. 2025 yılının yoğun bir diplomasi yılı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan küresel krizlerin, 2026’nın daha hareketli bir dönemi işaretlediğini belirtti.

2026’YA KRİZLERİN GÖLGESİNDE GİRİYORUZ

Yeni yılın başlangıcında Yemen, Somaliland, İran, Venezuela ve Grönland’da meydana gelen krizlere dikkat çeken Fidan, bu durumun bir önceki yıldan gelen sorunların evrilerek yeni konulara dönüşmesi olduğunu ifade etti. “Bunların hepsinin peş peşe gelmesi, yılın ilk günlerinde aslında bizi nelerin beklediğinin birer işareti.” değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN VE ATEŞKES SÜRECİ: “İKİNCİ AŞAMAYA GEÇECEĞİZ”

Bakan Fidan, 2025 yılında Türkiye’nin önemli bölgesel çatışmaları sona erdirmek için büyük çaba harcadığını ifade etti. Gazze’deki duruma özel bir vurgu yapan Fidan, “Filistin meselesi bizim için fevkalade önemli. Oradaki soykırım hem milletimizin vicdanında hem de devletimizin stratejik zihninde kanayan bir yaraydı. Bunu durdurmak için elimizden geleni yaptık. 2025 yılında atılan önemli diplomatik hamlelerle nihayetinde, ağır aksak da olsa, bir ateşkese ulaşıldı. Şimdi bunun ikinci aşamasına geçmek için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “adil ve kalıcı barış” ilkesini merkez alarak hareket ettiklerini hatırlatan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkaslar’daki durum ve Suriye meselesinde gerginliği azaltmaya yönelik yoğun çabalar harcadıklarını belirtti. Fidan, Türkiye’nin milli güvenliğini etkileyen Ege, Akdeniz ve sınır ötesi terörle mücadele konularının da önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Küresel sistemin daha adil bir yapıya ulaşması için Birleşmiş Milletler reformu taleplerini sürekli gündeme getirdiklerini dile getiren Fidan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılı, diğer ülkelerin performanslarıyla kıyaslandığında dış politikada olağanüstü bir yıl oldu.” ifadesini kullandı. Fidan, dış politika bağlamında “Hiç yaptırıma uğramadığınız, var olan yaptırımları kaldırdığınız, enerji anlaşmaları yaptığınız ve ihracatınızı artırdığınız bir yıl oldu.” dedi.

2025 FEVKALADE İYİ BİR YIL OLDU

Fidan, dış politikanın karmaşık yapılarına değinerek, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik, bu tür zorlu zamanlarda bize yarar sağlıyor.” diyerek, 2025 yılının kriz yönetiminde fevkalade iyi bir yıl geçirdiğini vurguladı. Ancak, dünya genelinde ve bölge ülkelerinde büyük zorluklar yaşandığını da ön plana çıkardı.

PARAMETRELER KENDİLİĞINDEN DEĞİŞTİ

Uluslararası sistemin dinamiklerine dair dikkat çeken Fidan, Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte değişim sürecinin başladığını belirtti. Amerika’nın bu uluslararası kurallarla çalışmadığını kaydeden Fidan, birçok ülkenin artık uluslararası ilişkilerde kendi kararlarını anlık vermek durumunda olduklarını ifade etti.

BİRÇOK ÜLKE ARTIK OTOMATİK PİLOT MODUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA

Fidan, belirsizliklerin arttığı bir dönemde olduklarını belirterek, “Belirsizlik artık daha fazla artıyor, ustalığa daha fazla ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu. Bu belirsizliğin yönetilmesinin ve menfaatlerin iyi belirlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

DİYALOG YOLUYLA OLMASI GEREKEN YERE GELSİNLER

Suriye’deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, “SDG’nin güçlü olmadan diyalog kurma şansı yok.” ifadesini kullanarak, bu türdiyalogların gerçekçi olması gerektiğinin altını çizdi.

HALEP’TE PARALEL YAPI ORTADAN KALKACAK

Fidan, Halep’teki sürecin yakın zamanda değişeceğine dair umudunu dile getirerek, “Tek bir devletin bütün vatandaşlarına hizmet vermesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

SOMALİLAND ADINA BÜYÜK TALİHSİZLİK

İsrail’in Somaliland’i tanımasını, Müslüman bir entite için büyük bir talihsizlik olarak yorumlayan Fidan, bölgedeki istikrar için gerekli diplomatik adımları attıklarını söyledi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Fidan, 2026 yılında birçok konunun olumlu neticeler alacağını ve Türkiye-ABD ilişkilerinin güçleneceğini ifade etti.

DEVAM EDEN GÖRÜŞMELERİMİZ VAR

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili devam eden diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Fidan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için yoğun bir çaba harcamaya devam edeceklerini dile getirdi.

ATEŞKESLE İLGİLİ ÜÇ TANE HUSUS VAR

Ateşkesin sağlanması için gözlem mekanizmaları kurulması gerektiğine vurgu yapan Fidan, bununla ilgili planlamaların sürdüğünü belirtti.

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ FEVKALADE ÖNEMLİ

Karadeniz güvenliğinin Türkiye için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Bakan Fidan, bu konuda alınan müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

İRAN’DAKİ OLAYLAR

Fidan, İran’daki protestoların yapısal nedenleri olduğunu ve bunun dış faktörler tarafından da manipüle edildiğini belirtti.

TÜRKİYE ÜZERİNE NE GÖREV DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanımızın Gazze barış planıyla ilgili iradesinin Türkiye’nin gerekli görevleri yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Fidan, Türkiye’nin dış politika stratejilerinin merkezinde barış ve istikrarın bulunduğunu belirterek, “Bu konuda kararlıyız.” dedi.