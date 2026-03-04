Hamaney’in Cenaze Töreni Detayları Açıklandı

İran’ın yarı resmi haber ajansına göre, Hamaney’in cenazesi, başkent Tahran’da gerçekleştirilecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi’ne sahip Meşhed kentinde defnedilecek. Törende yer alacak detaylar, zamanlama ve program hakkında yetkililer tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılacağı ifade edildi. İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat’ta ABD-İsrail’in Tahran’daki ofisine düzenlenen bir saldırıda yaşamını yitirmişti.
Mary Lea Trump’ın Paylaştığı Fotoğraf Dünya Gündeminde
İran'daki bir okulda meydana gelen İsrail saldırısının ardından ABD Başkanı'nın yeğeni Mary Lea Trump, Donald Trump'ı suçlayarak, kişisel kararların Amerikan askerlerine ve çocuklara zarar verdiğini ifade etti.
Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi Hedef Kupayı Kazanmak
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasının ardından her maçı kazanma hedefinde olduklarını vurguladı ve sezon hedeflerinin tutarlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.
Samsun’da Cani Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası
Samsun'da, kızını boğarak öldüren anne, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, toplumda büyük bir şok etkisi yarattı.
OpenAI Anlaşmasında Değişiklik Yapılacak Açıklaması Geldi
OpenAI CEO'su Sam Altman, Pentagon ile yapılan yapay zeka anlaşmasında bazı değişiklikler yapıldığını açıkladı.
Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi: Can Güner’in Sevinci
Galatasaray'da ilk kez sahaya çıkan Can Armando Güner, "Hayallerim gerçek oldu, bu büyük kulübün formasını giymek harika bir deneyim" ifadelerini kullandı.