Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE Resmi Ziyareti Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın aktardığı bilgilere göre, Fidan, BAE’li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliklerinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi konularını ele aldı.