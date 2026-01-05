Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze İçin İsrail’e Baskı Zamanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz’de gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu’na mülakat yaptı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katkıları hakkında bir soru aldığında Fidan, “Öncelikle, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bildiğiniz gibi tarihi bir ilişki. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Türkiye, çok uzun zamandır Avrupa Birliği’ne üye olma isteğinde, ancak Avrupa Birliği’ndeki bazı siyasi konular nedeniyle bu gerçekleşemiyor. Ancak biz, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin de tam üye olmasıyla tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KENARINDA TARİHİ FIRSATLAR SUNMAK

Fidan, Türkiye’nin dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayii ve genç nüfusuna dikkat çekerek “Çünkü Türkiye’nin dinamik bir ekonomisi var, iyi bir savunma sanayii var, iyi ve genç bir nüfusu var ve son derece önemli bir bölgede bulunuyor. Askeri gücümüz ve bölgedeki etkimiz de Avrupa Birliği ile bütünleşebilir ve bu şekilde gerçekten tarihi bir işbirliği tesis edebiliriz. Ve bu şekilde sadece içinde bulunduğumuz bölgeye değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanına da tarihi fırsatlar sunabiliriz” dedi. Avrupa Birliği’nin, ihtiyaç duyulan medeniyetler arası ortaklığı kuramadığını ifade etti. “Bence bu çok önemli” diyerek sözlerine devam etti.

PORTEKİZ İLE İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilere dair Fidan, “Portekiz ile son derece iyi ikili ilişkilere sahibiz ve ilişkilerimiz mükemmel devam ediyor. Bildiğiniz gibi bunu geliştirmenin sınırı yok. Turizm, ticaret, yatırım, savunma sanayi, enerji ve tüm alanlar ve sektörlerde iş çevrelerinin ve diğer çevrelerin de kullanabileceği çok önemli fırsatlar var” ifadelerini kullandı. Fidan, ticaret hacminin 3.5 milyar doları aştığını belirterek, rakamı daha da yükseltmek istediklerini aktardı.

BÖLGESEL İSTİKRARIN TEMELİ

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu’daki liderlik vizyonuyla ilgili olarak, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılı aşkın bir süredir tekrar tekrar seçilen liderimiz. Bu Orta Doğu’da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum değil ve kendisi bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliği için bu güçlü lider konumunu ve etkisini kullanıyor” diye belirtti. Türk dış politikasının temel unsurlarının refah, istikrar ve güvenlik olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN GAZZE SINAVI

Gazze konusundaki uluslararası toplumun durumu hakkında gelen bir soru üzerine, Fidan, “Bence maalesef bu sınavda başarısız olduk. Şimdi bu hatadan geri dönmeye çalışıyoruz” dedi. Gıda ve barınma ihtiyaçlarının önemine dikkat çekerek, “Dolayısıyla barınma önemli. Gazze’ye gıda ve ilaç girişi önemli. Gerekli miktarda gıda ve barınma imkanının Gazze’ye girişi için İsrail’e gereken baskıyı yapmalıyız” ifadesini kullandı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA DİYALOG NOKTASI

Fidan, Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik arabuluculuk süreçleri hakkındaki görüşlerini paylaşarak, “Tek yol diyalog, barış ve ateşkes” dedi. Savaşın yalnızca Ukrayna ve Rusya arasında olmadığını, Avrupa’daki birçok sorunu da etkilediğini ifade etti. “Dolayısıyla bitmesi gerekiyordu” şeklinde konuşarak, Türkiye’nin savaş taraflarını bir araya getirebilme yeteneğine de vurgu yaptı. “Umarım başarırlar ve biz de gerçekten en kısa zamanda bu anlamsız savaşın bittiğini görebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.