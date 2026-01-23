Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye’deki Ateşkes Sürecini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye hükümeti, 20 Ocak Salı günü SDG ile birlikte 4 günlük bir ateşkes duyurusu yaptı. Bu ateşkes 24 Ocak 20.00’de sona erecek.

ATEŞKES SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Bakan Fidan, ateşkes sürecinde pek çok olayın meydana geldiğini belirterek, “Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var.” ifadelerinde bulundu.

DÜZENLİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Fidan, “Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz.” diyerek barış sürecinin olumlu bir şekilde başlatılmasını umduğunu dile getirdi.