Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye’deki Ateşkes Sürecini Değerlendirdi

disisleri-bakani-hakan-fidan-suriye-deki-ateskes-surecini-degerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye hükümeti, 20 Ocak Salı günü SDG ile birlikte 4 günlük bir ateşkes duyurusu yaptı. Bu ateşkes 24 Ocak 20.00’de sona erecek.

ATEŞKES SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Bakan Fidan, ateşkes sürecinde pek çok olayın meydana geldiğini belirterek, “Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var.” ifadelerinde bulundu.

DÜZENLİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Fidan, “Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz.” diyerek barış sürecinin olumlu bir şekilde başlatılmasını umduğunu dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Balıkesir Sındırgı’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şiddeti çevre illerde de hissedildi, fakat ilk bulgular olumsuz bir durumu işaret etmiyor.
Gündem

Bakan Bayraktar’dan Akkuyu Açıklaması: Nükleer Enerjiyle Yeni Dönem

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden elektrik üretmeye başlayacaklarını ve yeni projelerle Türkiye'yi nükleer enerji alanında yükselteceklerini açıkladı.
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Hapis Ceza Açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 6 yıl 3 ay hapis cezasını evrensel hukukla çeliştiği ve "Terörsüz Türkiye" hedefine aykırı buldu.
Gündem

Galatasaray’dan Sağ Açık İçin Sürpriz Hamle

Galatasaray, Noa Lang'ın ardından Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de transfer görüşmelerini tamamlamak üzere. Anlaşma detayları merakla bekleniyor.
Gündem

Balotelli’nin Yeni Takımı Birleşik Arap Emirlikleri Oluyor

Mario Balotelli, Genoa ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni bir takıma katıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.