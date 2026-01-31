Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne gerçekleşen saldırıları ve devam eden ateşkes ihlallerini güçlü bir şekilde kınadığını açıkladı.

İSRAİL BÖLGEDE BARIŞ İSTEMİYOR

Yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir” denildi.

BARIŞ PLANI’NIN TÜM HÜKÜMLERİNE UYULMALI

Açıklamanın devamında, “İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

