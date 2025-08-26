Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Cevap!

Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki askeri saldırılarına yönelik bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.” denildi. Bu saldırıların Suriye’deki ve bölgedeki istikrar ile güvenliğe yönelik çabaları doğrudan hedef aldığının vurgulandığı açıklamada, bu tür saldırıların sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Suriye hükümetinin barış ve huzur ortamını sağlama konusundaki çabalarına destek verilmesinin önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin, Suriye halkının haklı beklentileri doğrultusunda terörden arınmış, güvenlik sağlanmış ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

Ömer Çelik’ten Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden İsrail’in saldırılarına dair görüşlerini paylaştı. Çelik, “İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır” dedi. Çelik, bu saldırıların “İsrail’in güvenliği” olarak adlandırılmasının büyük bir yalan olduğunu ve insanlık değerlerine bir hakaret teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, Suriye’deki siyasi birliğe aykırı bir tutum sergileyen odakların, İsrail’in soykırım siyasetinin bir aparatı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanının, Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkça dile getirdiğini hatırlatan Çelik, bu iradeye karşı koyanların sadece İsrail planının bir parçası olabileceğini söyledi.

Kunaytra’da Saldırı

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu Elihbariyye’nin haberine göre, “işgalci İsrail” güçleri, Kuneytra’nın kuzeyinde Tırınce köyündeki bir eve saldırdı. İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de birçok ilde saldırılar düzenlemeye devam ederken, ayrıca ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurup devriyeler gerçekleştiriyor.