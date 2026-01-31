Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Tepki

disisleri-bakanligi-ndan-israil-e-sert-tepki

Dışişleri Bakanlığı, bugün İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırıları ve süregelen ateşkes ihlallerini güçlü bir şekilde kınadığını ifade etti.

İSRAİL BÖLGEDE BARIŞ İSTEMİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar, Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir” denildi.

BARIŞ PLANI’NIN TÜM HÜKÜMLERİNE UYULMALI

Yapılan açıklamada ayrıca, “İsrail’in ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

