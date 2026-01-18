Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de duyurulan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması hakkında bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz” denildi. Ayrıca, Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik ve entegrasyondan geçtiğine dair bir anlayışın oluştuğu ifade edildi.

SURİYE’NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN ANLAŞMA

Açıklamada, “Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz” ifadesine yer verildi. Aynı zamanda, bu anlaşmanın hem Suriye halkına hem de başta komşuları olmak üzere tüm bölgeye güvenlik ve huzur sağlaması beklentisi dile getirildi.

KRİTİK AŞAMADA YENİ BİR DÖNEM

Suriye’de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe ulaşması için önemli bir fırsat sunduğu belirtilen yeni dönemin kritik bir aşamadan geçmekte olduğu ifade edildi. Bakanlık, “Türkiye, Suriye Hükümeti’nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir” şeklinde bir ifade kullandı.