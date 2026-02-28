Dışişleri: İran’daki Türk Vatandaşları İçin Uyarı

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A OPERASYON

ABD ve İsrail, İran’a karşı kapsamlı bir operasyon geliştirdi. Sabahın erken saatlerinde Kudüs’te siren sesleri yükselirken, İran’ın başkenti Tahran’dan patlama sesleri duyuldu. Dışişleri Bakanlığı, İran’daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik bir güvenlik uyarısı yayınlayarak, mevcut güvenlik durumunun hassas olduğunu vurguladı. Bakanlık, vatandaşların dikkatli olmalarını ve acil durumlar haricinde seyahatlerini ertelemeleri gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK UYARISI YAYINLANDI

Bakanlık, İran’da bulunan vatandaşlara güvenli bölgelerden ayrılmamaları, askeri alanlar ve kalabalık binalardan uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, dışarı çıkmamaları ve acil durumlar dışında İran’a seyahatlerini ertelemelerini önerdi.

TÜRKİYE’YE GEÇİŞ MÜMKÜN

Açıklamaya göre, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçmeleri mümkün. Dışişleri Bakanlığı, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaraları ve e-posta adreslerini de kamuoyuna duyurdu: “Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr) Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr) Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr) Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)”

İRAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, ABD ve İsrail’in saldırılarının çeşitli şehirlerde hem askeri ve savunma hedeflerini hem de sivil altyapıyı hedef aldığını aktardı. Açıklamada, “İran ve ABD diplomatik sürecin ortasındayken saldırı başlatıldı.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu ise İran’ın batısında bir dizi askeri hedefe karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı. Ordunun açıklamasında, “İran’a yönelik saldırılarımız devam ediyor. Amacımız İran’ın kapasitesini azaltmak ve İsrail’e yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak.” denildi.