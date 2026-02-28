Gazze’deki Can Kaybı 72 Bin 95’e Ulaşıldı

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihindeki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına farklı bahanelerle devam ediyor. Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırılarla ilgili can kayıplarına dair en güncel verileri içeren bir açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son bir gün içerisinde Gazze’deki hastanelere 9 ölü ve 19 yaralı ulaştığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail’in saldırıları sonucu toplamda 628 kişi yaşamını yitirirken, 1686 kişi de yaralandı. Ayrıca, enkaz altından 735 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 95’e, yaralı sayısının ise 171 bin 784’e ulaştığı ifade edildi. Gazze Şeridi’nde hala binlerce cenazenin enkaz altında bulunduğu belirtiliyor.