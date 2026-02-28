Gazze’deki Can Kaybı 72 Bin 95’e Ulaşıldı

gazze-deki-can-kaybi-72-bin-95-e-ulasildi

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihindeki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına farklı bahanelerle devam ediyor. Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırılarla ilgili can kayıplarına dair en güncel verileri içeren bir açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son bir gün içerisinde Gazze’deki hastanelere 9 ölü ve 19 yaralı ulaştığı bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail’in saldırıları sonucu toplamda 628 kişi yaşamını yitirirken, 1686 kişi de yaralandı. Ayrıca, enkaz altından 735 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 95’e, yaralı sayısının ise 171 bin 784’e ulaştığı ifade edildi. Gazze Şeridi’nde hala binlerce cenazenin enkaz altında bulunduğu belirtiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Orta Doğu Hava Trafiği Kritik Şekilde Değişti

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından birçok ülke hava sahasını kapattı. Türkiye, Kafkasya'daki yoğun hava koridoru haline geldi ve dünya havayollarına hizmet vermeye başladı.
Gündem

Rusya’dan ABD ve İsrail’e Sert Tepki Geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı çıkışta bulundu.
Gündem

Dünya Liderlerinden Macron’dan Acil BMGK Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu söyleyerek BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya davet etti.
Gündem

İstanbul’da İftar Programında İran Açıklamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki iftar programında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını Netanyahu'nun provokasyonu olarak değerlendirip bu eylemleri kabul edilemez buldu.
Gündem

Devlet Bahçeli’den İran’a Yönelik Askeri Operasyon Uyarısı

Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bu hamlelerin hukuka aykırı ve haksız olduğunu ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.