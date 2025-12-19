Dışişleri’nden ABD’nin Suriye Yaptırımlarına Olumlu Değerlendirme

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’ye yönelik uyguladığı Sezar Yasası çerçevesindeki yaptırımları kaldırmasına dair bir değerlendirme yaptı. Bakanlık, bu kararın Suriye’nin geleceği açısından olumlu etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, ABD’nin aldığı bu kararın olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Keçeli, yaptırımların kaldırılmasının uluslararası camia için önemli bir adım teşkil ettiğini dile getirdi.

YENİDEN İNŞA VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamalarında, bu kararın Suriye’nin yeniden inşa ve kalkınma süreçlerine katkıda bulunmasını umut ettiklerini belirten Keçeli, adımın uluslararası iş birliğini teşvik edeceğine de değindi.

İSTİKRAR VE REFAH MESAJI

Yapılan açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın artırılmasına yardımcı olması bekleniyor.