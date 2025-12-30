DİSK-AR Raporu: Türkiye’de İşsizlik Oranı Yükseliyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayımladığı “İşsizliğin Görünümü – Aralık 2025” raporuna göre, Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik sayısının 11 milyon 890 bine yükseldiği bildirildi. Raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,1’e yükseldiği ve kadınlarda bu oranın yüzde 38,9 olarak belirlendiği kaydedildi. 30 Aralık 2025’te yayımlanan raporda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kasım 2025 için verilerinin esas alındığı ifade edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı da yüzde 8,6 olarak açıklandı.

GİDEBİLEN KİŞİ SAYISI ARTMAKTA

Raporda, dar tanımlı işsizlik sayısının Kasım 2025 itibarıyla 3 milyon 98 bin olduğu ve buna bağlı olarak geniş tanımlı işsizlik sayısının 11 milyon 890 bine ulaştığı belirtiliyor. Geniş tanımlı işsiz sayısının son iki yıl içinde 3,2 milyon, son bir yıl içinde ise 396 bin kişi artış gösterdiği vurgulandı.

ÇALIŞMA İSTEĞİ YÜKSEK

DİSK-AR raporuna göre, haftada 40 saatten az çalışan ama daha fazla istihdam bekleyenlerin sayısı 3,6 milyona çıktı. Ayrıca, çalışmak istemesine rağmen iş bulamayan potansiyel işgücü sayısının 5,2 milyon olduğu belirtiliyor. DİSK-AR, bu bulguların dar tanımlı işsizliğin işgücü piyasasındaki gerçek durumu yansıtmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

KADINLARDA İŞSİZLİK RAKAMLARI YÜKSEK

Kadın işsizliğinin erkeklerden daha yüksek olduğuna vurgu yapılan raporda, Kasım 2025’te dar tanımlı işsizlik oranının erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Geniş tanımlı işsizlik oranlarının erkeklerde yüzde 23,1, kadınlarda ise yüzde 38,9 olduğu belirtildi. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile erkek işsizlik oranları arasındaki farkın 15,8 puana ulaştığı kaydedildi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANANLAR AZ

Raporda, işsizlik ödeneğinden yararlanabileceği belirtilenlerin oranının düşük olduğu ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, Kasım 2025’te 3 milyon 98 bin olan dar tanımlı işsiz sayısına karşılık, yalnızca 502 bin 425 kişinin işsizlik ödeneği alabildiği aktarıldı. Böylece işsizlerin yüzde 83,8’inin işsizlik ödeneğinden mahrum kaldığı kaydedildi. DİSK-AR, geniş tanımlı işsizliğin hızla arttığını ve mevcut istihdam politikalarının yanı sıra sosyal koruma mekanizmalarının yetersiz kaldığına dikkat çekti.