Diyanet Sanal Kumar ve Bahis İçin Uyardı

Son yıllarda aile içindeki sorunların artmasına ve intihar vakalarının yaşanmasına sebep olan sanal bahis, kumar ve şans oyunlarıyla ilgili olarak Diyanet’ten önemli bir uyarı geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, dijitalleşmenin her yaş grubunu etkilediğine dikkat çekerek, özellikle çocuklar ve gençlerin bu durumda daha savunmasız olduklarını belirtti. Çapcıoğlu, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki sınırların giderek belirsizleştiğini ifade ederken, dijital platformların sunduğu fırsatlar kadar beraberinde tehditler de taşıdığını kaydetti. Ticari kaygılar güden içeriklerin gençleri hedef aldığını vurgulayan Çapcıoğlu, yapılan araştırmaların gençlerin büyük çoğunluğunun sanal bahis içerikleriyle karşılaştığını gösterdiğini aktardı.

SANAL BAHİS YOLUYLA KAZANILANLAR HARAMDIR

İslam’da meşru kazancın emekle elde edilmesi gerektiğini dile getiren Çapcıoğlu, haksız kazancın dinen yasak olduğunu ifade etti. Kumarın doğasının bir tarafın kaybı üzerine kurulu olduğunu söyleyen Çapcıoğlu, “Her türlü haksız kazanç dinimizde yasaklanmıştır. Eğer bir yerde meşru kazanç ve emek yoksa elde edilen kazanç da helal değildir” şeklinde konuştu. Kumarda birileri kazanç elde ederken diğerlerinin kaybettiğine işaret eden Çapcıoğlu, bu durumun her zaman bir mağduriyet yarattığını belirtti. Sanal bahis ortamlarındaki kazançların, hem ekonomik hem de sosyal açıdan mağduriyet yarattığını, bireyin ruh sağlığı ve sosyal hayatı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, ailelerin dağılabileceği ve bireylerin işlerini kaybedebileceğini de sözlerine ekledi. Bu bağlamda, helal kazanç bilincinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DİJİTAL DÜNYAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Geçtiğimiz yıl yapılan 7. Din Şurası’nda “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri” başlığının tartışıldığını hatırlatan Çapcıoğlu, yapay zeka uzmanları ve nörobilim alanında çalışan akademisyenler gibi çeşitli disiplinlerden katılımcılarla dijitalleşmenin etkilerinin değerlendirildiğini söyledi. Sanal bahis ve benzeri bağımlılık yapıcı içeriklere karşı alınan önleyici tedbirler dahilinde vaaz ve cuma hutbelerinde konunun sıkça gündeme getirildiğini belirtirken, bağımlılıkla mücadele temalı programların Diyanet radyosunda yayınlandığını, televizyon ve sosyal medya aracılığıyla da bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Bu bağlamda Yeşilay ile iş birliği yapıldığını da sözlerine ekledi.

Sanal bahis bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından davranışsal bağımlılıklar arasında değerlendirildiğini söyleyen Çapcıoğlu, bu durumun bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine ciddi engeller çıkardığını ifade etti. Çapcıoğlu, sanal bahis ve kumarla mücadelenin yalnızca bireysel bir sorumluluk olmadığını, kamudan özel sektöre kadar her kesimin ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, toplumsal bilinçlenmenin önemini de gözler önüne serdi.