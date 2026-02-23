Orkun Kökçü: Beşiktaş’ta Gol Tutarıyla Şov Yaptı

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Göztepe’yi 4-0’lık farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, yenilmezlik serisini 12 maça ulaştırmış oldu. Beşiktaş’ın orta sahadaki dinamosu milli oyuncu Orkun Kökçü, maçta 1 asist yaparak performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

YETKİN PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Orkun, Göztepe karşısında etkileyici bir oyun sergileyerek dikkat çekti. 2026’ya umut dolu bir başlangıç yapan ve her geçen hafta performansını artıran 25 yaşındaki futbolcu, Ndidi’ye yaptığı asistle gecenin yıldızı oldu. Orkun, bu sezon Beşiktaş’ın deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Konyaspor maçında da Nijeryalı orta sahaya kornerden asist yapmıştı.

TAKIMININ YÖNETİCİSİ GİBİ

Orkun Kökçü, orta sahada takımını bir orkestra şefi gibi yöneterek son 7 karşılaşmada toplamda 7 gole katkıda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor (Türkiye Kupası), Alanyaspor ve Başakşehir mücadelelerinde ağları havalandırmıştı. Kayserispor karşılaşmasının ardından dün akşam Göztepe’ye de asist yaparak 5 gol ve 2 asistle sezonu kapatmayı hedefliyor.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart cezası sınırında olan Orkun Kökçü, Göztepe maçı sırasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu durumda milli futbolcu, Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca, Orkun Kökçü’nün bu başarılı serisi, 2020-21 sezonunda sergilediği performansıyla tanınan Rachid Ghezzal’ı akıllara getiriyor.

GHEZZAL İLE BENZERLİKLER

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ın şampiyonluk yaşadığı dönemde Ghezzal, Nisan ve Mayıs 2021’de üst üste 6 lig maçında gol katkısı sağlamıştı. Orkun Kökçü, Ghezzal’dan sonra üst üste gol katkısı sağlayan ilk Beşiktaşlı futbolcu olarak kayıtlara geçiyor.

