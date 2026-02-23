Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 73’e Ulaştı

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’ye yapılan saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes sürecinin devam ettiği Gazze Şeridi’nde son duruma dair bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMADA CAN KAYBI

Bakanlığa göre, son 24 saat içerisinde bölgede 1 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTMAKTA

Sağlık Bakanlığı’nın bildirimine göre, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından itibaren ölü sayısı 615, enkazlardan kurtarılanların sayısı 726, yaralı sayısının ise 1,651 olarak belirlendi.

KAYIP SAYISI YÜKSELİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik düzenlediği saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne hayatını kaybedenlerin sayısının 72,073’e ulaştığı ifade edilirken, yaralı sayısının da 171,749 olduğu açıklandı.