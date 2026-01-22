Diyarbakır’da Gösteri ve Yürüyüşler 4 Gün Yasaklandı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, son dönemlerde ülke içerisindeki ve dışındaki gelişmeler nedeniyle 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yapılan duyuruda, “25 Ocak Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize muhtemel etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde, bu mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzenini ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

YASAK KAPSAMINDAKİ EYLEMLER

Bu çerçevede, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01’den itibaren 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar çeşitli eylemler yasaklandı. Yasak kapsamında açık alanlarda yapılacak olan toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting gibi etkinlikler ile dış ilçelerden 25 Ocak 2026 tarihinde yapılmak istenen mitinge katılacak şahıs ve araçların çıkışları ve il merkezine girişleri, diğer illerden mitinge katılacak şahıs ve araçların il sınırına girişleri tamamen yasaklandı.

YASAKLARIN HUKUKİ DAYANAĞI

Valiliğin açıklamasında, tüm bu yasakların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri çerçevesinde uygulandığı vurgulandı. Bu tedbirlerin, güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacı güdüldüğü belirtildi.