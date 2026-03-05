İran’daki Okul Saldırısında Can Kaybı Artabilir

SALDIRIDA CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat günü İran’a yönelik başlattığı saldırı sürecinin başlangıcında, Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde bulunan bir ilkokula hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda 7-12 yaş aralığındaki 139 öğrenci ile 26 öğretmen hayatını kaybetti. İran Kızılayı, okulun bir seferde değil, iki ayrı saldırı ile vurulduğunu bildirdi. Saldırılar arasında sadece 40 dakikalık bir zaman dilimi bulunduğu ifade edildi. Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, toplam ölü sayısının 185’e ulaşabileceğini belirtti. Olay anında okulda bulunan 170 öğrenciden 165’inin kimlikleri tespit edilirken, geri kalanların kimliğini belirlemek için DNA testi uygulanıyor. Ayrıca, saldırı sonucunda 95 yaralının olduğu kaydediliyor.

İKİ ADET SALDIRI 45 DAKİKA ARAYLA GERÇEKLEŞMİŞ

Saldırının gerçekleşim şekline dair bilgi veren Silahşor, ilk bombalamanın sabah saat 10.45 civarında yapıldığını, yaralılara yardım etmek amacıyla bölgeye gelen sivillerin toplandığı esnada, saat 11.30’da ikinci bir füzeli saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. İkinci saldırının doğrudan yardım ekiplerini ve sivilleri hedef aldığını vurgulayan Silahşor, okulun yakınında askeri bir tesisi bulunmadığını ve bu bölgenin yıllardır eğitim kurumları için hizmet verdiğini belirtti. Söz konusu alanın 10 yıl önce askeri bir merkez olduğuna yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığı ve buranın aktif bir ilkokul olduğu ifade edildi.

ABD VE İSRAİL SALDIRIYI KENDİLERİNE BAĞLAMADI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sivil hedefleri vurmadıkları yönünde açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma sürecinin başlatıldığını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırıyla ilişkileri olmadığını ifade ederek, “bildiğimiz kadarıyla hayır” şeklinde bir yanıt verdi ve konunun Savunma Bakanlığı tarafından incelendiğini belirtti. İsrail hükümeti ve ordu yetkilileri ise söz konusu bölgede bir saldırı düzenlemediklerini iddia ederek, olayda yer aldıkları yönündeki iddiaları reddetti.