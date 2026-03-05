Tahran’dan Kaçış: İki Günde 100 Bin Kişi Ayrıldı

İran’ın başkenti Tahran, hayalet bir şehre dönüşmüş durumda. Dükkanların büyük bir kısmı kapalı ve sokaklar neredeyse ıssız. Caddelerde ise normal düzeylere kıyasla çok daha az araç trafiği gözlemleniyor. İsrail ve ABD’nin gerçekleştiridiği saldırılar nedeniyle on binlerce kişi Tahran’ı terketmiş durumda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, saldırılar sonrasında şehirden ayrılanların sayısının ilk iki günde 100 bine ulaştığını bildirdi.

GÜNDE İKİ BİN ARAÇ ŞEHİRDEN AYRILIYOR

Trafik polisinin verilerine göre, Tahran’dan çıkan araç sayısı günlük olarak bin ile iki bin arasında değişiyor. Boşalan Tahran sokaklarında ise ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in fotoğrafları dikkatleri üzerine çekiyor. 28 Şubat’tan bu yana devam eden saldırılar, kentin pek çok noktasında ağır tahribat yarattı. Bu yıkımların yaşandığı yerlerden biri de Diplomatik Polis Merkezi’nin bulunduğu Türkmenistan Caddesi oldu. Bu cadde üzerinde pek çok işyeri, konut ve öğrenci yurdunun zarar gördüğü kaydedildi. Diplomatik Polis Merkezi ise tamamen yıkılmış durumda.

“HER GÜN BİR AY GİBİ HİSSETTİRİYOR”

Son hava saldırısının evini sarstığını belirten bir kent sakini, “Her gün bir ay gibi hissettiriyor. Saldırıların sayısı çok yüksek.” dedi. Adam, pencerelerinin camlarını kırılmaması amacıyla açık bırakmak zorunda kaldığını da ekledi.

GÜNLÜK YAŞAM DURMA NOKTASINDA

Güvenlik kaygıları taşıyan birçok vatandaş evlerinde kalmayı tercih ederken, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkıyor. Yumurta ve patates gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının da uçtuğunu ifade eden halk, benzin ve ekmek kuyruklarının “inanılmaz” durumda olduğunu vurguladı. Başkentte yaşayan farklı bir birey, süpermarketler ve fırınların açık bulunsa da çoğu dükkanın kapalı kaldığını, bazı ATM’lerin çalışmadığını belirtti.

İNTERNET KESİNTİLERİ HALA BÜYÜK BİR SORUN

İnternet izleme kuruluşu NetBlocks, ülkede internet bağlantısının “normal düzeylerin yaklaşık yüzde 1’i” seviyesinde olduğunu ve iletişim kesintisinin 120 saati aştığını duyurdu. NetBlocks, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran’daki internet kesintisi artık 120 saati geçti ve bağlantı hala normal seviyelerin yaklaşık yüzde 1’i civarında devam ediyor.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, telekomünikasyon şirketlerinin, küresel internete erişmeye çalışan kullanıcıları yasal işlemle tehdit ettiğine dikkat çekildi.