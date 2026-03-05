Van-Tahran Tren Seferleri Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

van-tahran-tren-seferleri-guvenlik-nedeniyle-durduruldu

Orta Doğu’daki gelişmeler tırmanış göstermeye devam ediyor. İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği saldırılar gündeme geldi.

SALDIRILARIN HEDEFLERİ

Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre, saldırıların hedefinde başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam şehirleri bulunuyor. Ayrıca, Van ile Tahran arasındaki tren seferlerinin durdurulduğu bilgisi kısa süre önce paylaşıldı.

TCDD’DEN DUYURU

Saldırılar nedeniyle TCDD, yeni bir duyuru yapılana kadar seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Söz konusu gelişmeler ışığında, hem yolcu güvenliğini sağlamak hem de seyahat planlarındaki aksaklıkları önlemek amacıyla bilet satışlarının durdurulduğu duyuruldu. Resmi bildirimde, “Sayın Yolcularımız; Van-Tahran Yolcu Treni, gündemde yaşanan olaylar nedeniyle, bilet satışı yapılamadığından bir sonraki duyuruya kadar işletilmeyecektir” ifadesi yer aldı.

