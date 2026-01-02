Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Övündüler Mahallesi’nde bulunan Tokaçlı Küme Evleri civarında, Hatay’dan Van’a seyir halinde olan 65 ADD 803 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yol şartları sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın çıkaran kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturmaların başlatıldığı bildirildi.

