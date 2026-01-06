Diyarbakır’da Kolonu Çatlayan Bina Tahliye Edildi

DİYARBAKIR’DA TAHLIYE SEVKİYATI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerindeki 6 katlı Bakır3 Apartmanı’nın taşıyıcı kolonlarından birinin çatladığı ihbarı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi. İhbarın ardından, olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri yönlendirildi.

TAHLİYE EDİLEN KİŞİ SAYISI

Olay sonucunda, Bakır3 Apartmanı ile tedbir amaçlı olarak bir müstakil ev ve bitişiğindeki diğer apartmandan toplamda 83 kişi tahliye edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri, apartman üzerinde gerçekleştirdikleri kontrollerin ardından binayı mühürledi. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, olay yerine gelerek ilgili ekiplerden bilgi talep etti.