Diyarbakır’da Okul Önü Saldırıda Pompalı Tüfek Kullanıldı

Diyarbakır’da OLAY

Öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. S.Y. isimli bir kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, okul polisi ve ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen destek ekiplerinin yardımıyla silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayın tanıklarından biri olan Yunus Gencer, şüpheliyi görünce kaçıştığını belirterek, “Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Ben de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştim. Kadınların koştuğunu gördüm. Ne olduğunu sorunca, ‘birinin pompalı tüfekle geldiğini, ateş açtığını’ söyledi. Pompalıyla etrafına sıkıyordu. Aramızda yakın bir mesafe vardı, onu görünce kaçtım. Yanımdaki biri ‘yanımda silah var, sıkacaktım ama pompalı bana isabet eder diye sıkmadım’ dedi. Adam sonra kaçıp gitti. Sonra polisler gelip onu yakaladı” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaparak, “Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; Okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor” açıklamasında bulundu.