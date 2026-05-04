Diyarbakır’da Okul Önü Saldırıda Pompalı Tüfek Kullanıldı

diyarbakir-da-okul-onu-saldirida-pompali-tufek-kullanildi

Diyarbakır’da OLAY

Öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi’nde bir olay gerçekleşti. S.Y. isimli bir kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, okul polisi ve ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen destek ekiplerinin yardımıyla silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayın tanıklarından biri olan Yunus Gencer, şüpheliyi görünce kaçıştığını belirterek, “Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Ben de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştim. Kadınların koştuğunu gördüm. Ne olduğunu sorunca, ‘birinin pompalı tüfekle geldiğini, ateş açtığını’ söyledi. Pompalıyla etrafına sıkıyordu. Aramızda yakın bir mesafe vardı, onu görünce kaçtım. Yanımdaki biri ‘yanımda silah var, sıkacaktım ama pompalı bana isabet eder diye sıkmadım’ dedi. Adam sonra kaçıp gitti. Sonra polisler gelip onu yakaladı” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili bir açıklama yaparak, “Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; Okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor” açıklamasında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray’da Başkanlık Seçimi Süreci Başlıyor

Galatasaray Divan Başkanlığı, Dursun Özbek'in seçimde tek aday olarak yer alacağını ve başka başvurunun bulunmadığını belirtti, böylece seçim süreci sona erdi.
Gündem

İran’da Dolar Tarihi Zirveye Yerleşti

İran'da, ABD ile gerginliklerin artması nedeniyle dolar, ulusal para karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gündem

Sudakov’un Futboldan Bıktığına Dair Şok Açıklama

Ukraynalı gazeteci Mykhailo Spivakovsky, Benfica'nın kiralık yıldızı Sudakov'un futbol oynamaktan bıktığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu, dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Gündem

Şampiyonlar Ligi Finali İçin Son Mücadeleler Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecan artıyor; rövanş karşılaşmaları 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Gündem

Usulsüzlük İddiaları Üzerine Maç Soruşturması Başlatıldı

Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta usulsüzlük iddiaları üzerine resmi soruşturma açıldı. Olayla ilgili detaylar merakla bekleniyor.