Diyarbakır’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

KAZA, KAYAPINAR’DA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 499’uncu Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, yol ortasında yolcu indiren ticari taksiye çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada taksiden inmeye çalışan bir kadın ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis hızla sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye taşındı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler sürdürülüyor.