Diyarbakır’daki Narin Güran Davasında Yeniden Yargılama Başladı

Diyarbakır’da Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili davada 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan komşu Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanma süreci başladı. Yargıtay, Bahtiyar’ın “Kasten öldürmeye yardım” suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek daha önceki kararı bozdu.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 8 Eylül’de dere yatağında çuval içinde, üstü taşlarla örtülmüş bir şekilde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile beraber, güvenlik kameralarında Narin’in cesedini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü tespit edilen Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Görülmekte olan davada, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örnekleri bulunan Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, bu kişilerin “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından, sanıklar ve aileleri istinafa başvurdu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, cezaları oy çokluğuyla onadı fakat mahkeme başkanı bazı delillerin eksik incelendiğini belirtti.

Yargıtay, 29 Aralık 2025 tarihinde Narin Güran’ın amcası, annesi ve ağabeyinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayladı. Ancak, Nevzat Bahtiyar’a dair kararı, eylemlerinin “Nitelikli kasten öldürmeye yardım” olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama sürecinde duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya avukatları ve Güran ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Bahtiyar, olay günü ile ilgili ifadesinde, “Ben o gün işteydim… Salim bana, ‘Cesedi götüreceksin’ dedi. Ben reddettim, sonrasında beni tehdit etti” diyerek olayın nasıl geliştiğini aktardı.

Mahkeme başkanının “Hangi ifadeniz doğru?” sorusuna Bahtiyar, “İlk ifademde, ailem güvence altına alınmadığı için öyle dedim. Ama şimdi ailem güvence altında. Şu anda verdiğim ifade doğrudur” şeklinde yanıt verdi. Duruşma sırasında Güran ailesinin tahammül edemeyip Nevzat Bahtiyar’a tepki göstermesi üzerine, mahkeme başkanı aile bireylerinin salondan çıkarılmasını istedi.

Bahtiyar, ifadesine devam ederek, Salim Güran’ın kendisini tehdit ettiğini, bu yüzden cesedi taşımak zorunda kaldığını ifade etti. Duruşma sırasında, Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, Bahtiyar’ın ifadesine karşı çıkarak, “Bu adama daha da inanılıyor mu? 8 kez ifade değiştiriyor” diyerek tepki gösterdi.