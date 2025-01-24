Diyarbakır’daki Otel Davası Tahliye Kararıyla Sonuçlandı

GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Hendek Olayları sonrasında önemli şekilde zarar gören The Green Park Diyarbakır için yeni bir kiracı buldu ve 10 yıllık bir kira sözleşmesi imzalandı. Fakat, yeni işletmecinin 5 yıldızlı otel olma taahhüdünü yerine getirmemesi sonucu, mülk sahibi olan Çizmeciler Otelcilik ile kiracı arasında ciddi bir anlaşmazlık ortaya çıktı.

DAVA SÜREÇLERİ BAŞLADI

Çizmeciler Otelcilik, kira sözleşmesinin hükümlerine aykırılık sebebiyle 10 milyon TL tutarında bir dava açtı. Bunun ardından, kiracı şirketin kira bedellerini düzenli şekilde ödemediği gerekçesiyle ek bir dava daha açıldı. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, kiracı şirketin tahliyesine yönelik bir karar verdi. Bu kararın ardından kiracı şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

KARARIN ONAYLANMASI VE GELESCEK ADIMLAR

Çizmeciler Otelcilik Avukatı Hulusi Yıldırım, mahkemenin tahliye kararını onayladığını ve şu anda istinaf mahkemesinin alacağı kesin kararın beklendiğini ifade etti.

OLAYLARIN SONUCU OLARAK BÜYÜK ZARARLAR YAŞANDI

Merkez Sur İlçesi’nde teröristlerin kazdığı hendek ve barikatların kaldırılması amacıyla asker ve polisin yürüttüğü operasyonların yoğunlaştığı bölgelerde birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. Çatışmaların devam ettiği yerlerde, ana cadde üzerinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu gibi önemli isimlerin konakladığı 5 yıldızlı The Green Park Oteli de bu çatışmalarda önemli ölçüde hasar gördü.