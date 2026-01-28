Diyarbakır Doğalgaz İle Elektrik Üretiminde Öncü Oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Diyarbakır’daki doğalgaz ve petrol üretim faaliyetlerine dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, kentteki üç ayrı kuyudan çıkarılan doğalgazın, elektrik üretiminde kullanıldığı belirtiliyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 60 BİN METREKÜP

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından işletilen Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğalgaz elde ediliyor. Üretilen gaz, Katin İstasyonu’na taşınarak burada çeşitli işlemlerden geçirilip kuru gaz haline getiriliyor.

11 PETROL KUYUSUNUN ENERJİSİ BU SANTRALDEN

Kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörü aracılığıyla elektriğe dönüştürülüyor. 15,4 megavat kurulu gücü bulunan Katin Güç Ünitesi, günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üreterek Diyarbakır’daki 11 petrol kuyusuyla yüzey tesislerinin enerji ihtiyacını tek başına karşılıyor.

50 BİN HANEYE YETECEK KAPASİTE, MİLYONLUK KATKI

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik tüketimiyle eşdeğer üretim kapasitesine sahip olan tesis, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 475 milyon lira katkı sağlıyor. Böylece bölgedeki petrol sahalarında operasyonel süreklilik de güvence altına alınıyor.

YERLİ KAYNAKLARLA YENİ PROJELER YOLDA

TPAO, yerli enerji kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla benzer doğal gazdan elektrik üretim projelerini diğer sahalarda yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.