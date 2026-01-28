Diyarbakır Doğalgaz ve Elektrik Üretiminde Öne Çıkıyor

diyarbakir-dogalgaz-ve-elektrik-uretiminde-one-cikiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Diyarbakır’daki doğalgaz ve petrol üretim faaliyetlerine dair yeni bilgileri duyurdu. Açıklamaya göre, şehirdeki üç farklı kuyudan elde edilen doğalgaz, elektrik üretiminde değerlendiriliyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 60 BİN METREKÜP

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletilen Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplamda 60 bin metreküp doğalgaz üretiliyor. Üretilen doğalgaz, Katin İstasyonu’na aktarılıyor ve burada çeşitli işlemler sonucunda kuru gaz haline getiriliyor.

11 PETROL KUYUSUNUN ENERJİSİ BU SANTRALDEN

Kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörü sayesinde elektriğe dönüştürülüyor. 15,4 megavat kurulu güce sahip olan Katin Güç Ünitesi, günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üreterek Diyarbakır’daki 11 petrol kuyusu ve yüzey tesislerinin tüm enerji talebini karşılıyor.

50 BİN HANEYE YETECEK KAPASİTE, MİLYONLUK KATKI

Fabrikanın, yaklaşık 50 bin hanenin elektrik tüketimini karşılayacak bir üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Bu tesis, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 475 milyon lira katkı sağlıyor ve bu sayede bölgedeki petrol sahalarında operasyonel sürekliliğin sağlanması da garanti altına alınıyor.

YERLİ KAYNAKLARLA YENİ PROJELER YOLDA

TPAO, yerli enerji kaynaklarının etkin kullanılması hedefi doğrultusunda benzer doğalgazdan elektrik üretim projelerini diğer sahalarda da yaygınlaştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

