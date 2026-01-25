Kırıkkale’de Doğal Gaz Boru Hattı Patladı Yangın Çıktı

Olay, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında doğalgaz hattında hasar oluştu. Gaz sızıntısıyla birlikte elektrik kablolarının da zarar görmesi sonucu yangın çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Müdahale esnasında itfaiye personelinden H.G.’nin elinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Olay sonrasında tedbir olarak bölgede elektrik ve doğalgaz akışı durduruldu. Polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, olay yerinde incelemeler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulanan güvenlik önlemlerini ilgili birim amirleriyle birlikte yerinde değerlendirdi.

