İskenderun’da Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Bina Yandı

Yangın, İskenderun’da Ayakkabıcılar Çarşısı bölgesinde meydana geldi.
AKARYAKIT İSTASYONU YANINDAKİ BİNA ALEV ALEV YANDI
Akaryakıt istasyonunun hemen bitişiğindeki müstakil binada yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesinin ardından, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yanite yönlendirildi. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin’in liderliğinde gerçekleştirilen müdahalede, alevlerin akaryakıt istasyonuna ulaşmadan kısa sürede söndürüldüğü kaydedildi.
YANGIN BİNA İÇİN FELAKET OLDU
Yangın sonucunda bina tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, alevlerin çevreye sıçramadan kontrol altına alındığını vurgulayarak, olayın büyümesini önlediklerini belirtti.