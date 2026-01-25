Konya’da Motosiklet Otobüs Durağına Çarptı: 1 Ölü

KAZA MERAM’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Meram ilçesinin Lalebahçe Mahallesi’nde Hatip Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Mehmet Yağız Z. kontrolündeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otobüs durağına çarptı.

AĞIR YARALANMA SONUCU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü ağır şekilde yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra ambulansla Meram Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç sürücü kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.