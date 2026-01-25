Ergan Kayak Merkezi Sömestirde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ergan Kayak Merkezi, doğal güzelliği ve modern altyapısıyla dikkat çekiyor. Erzincan ve çevresinden gelen birçok kayaksever, bu alanda keyifli anlar yaşıyor. Kayak pistlerinde renkli manzaralar oluşurken, kayak programına katılmayan misafirler de aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.

ERGAM DAĞINDA TARİHİ GÜN

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı’nda yaşanan bu yoğunluğu vurguladı ve “Bugün 7 binin üzerinde vatandaşımızı ağırlıyoruz. Kış sezonu öncesinde altyapı, çevre düzenlemesi ve konaklama tesisleri hazır hale getirildi. Bir hafta önce Avrupa Snowboard Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirdik. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Sömestir tatiliyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinden yoğun misafirimiz var” sözlerini kaydetti.