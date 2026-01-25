Kahramanmaraş’ta Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sıfırladı

KAHRAMANMARAŞ’TA YOĞUN SİS ETKİSİ

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de yoğun bir sis oluştu. Bu durum, görüş mesafesinin 10 metreye kadar inmesine yol açtı.

SİS GÖRÜNTÜLERİYLE BELGESEL HAVASI YARATTI

Yoğun sis nedeniyle ortaya çıkan manzaralar, belgesel tadında görüntülere neden olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis, araçların ilerleyişini olumsuz etkileyerek trafik akışında aksamalara yol açtı.