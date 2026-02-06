Diyarbakır Jandarmada Güvenlik Zafiyeti: Uzman Çavuş Tutuklandı

Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuşun, karakolda bulunan silahlarla adli emanetteki uyuşturucuları çaldığı ve sattığı iddia edildi.

UZMAN ÇAVUŞUN TUTUKLANMASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde uzman çavuşun tutuklandığı bildirildi. Süreç hakkında Meclis’te açıklamalarda bulunan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, durumu “ciddi bir güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirdi. Alp, savcılık soruşturmasında hem silahların hem de adli emanetteki uyuşturucuların çalınıp satıldığını ifade ederek, geçmişte Diyarbakır Adliyesi’nde de benzer olayların yaşandığını hatırlatıp iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

HIRSIZLIĞIN ARTAN BOYUTLARI

CHP’li Alp, “Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış, adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur, AK Partililer şapkayı önlerine koysun düşünsünler” dedi.