Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti sunan firmayı taklit ederek, kurmuş oldukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan suç örgütünü izlemeye aldı.

BORÇ ÖDEME VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit telefonlar üzerinden mağdurlara ulaştıkları, borç ödeme vaadiyle onları kandırdıkları belirlendi.

İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu belirlendi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana’da toplam 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 2 gayrimenkul, 3 otomobil ve banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.