Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltında

diyarbakir-merkezli-dolandiricilik-operasyonu-26-supheli-gozaltinda

Diyarbakır merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti sunan firmayı taklit ederek, kurmuş oldukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan suç örgütünü izlemeye aldı.

BORÇ ÖDEME VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit telefonlar üzerinden mağdurlara ulaştıkları, borç ödeme vaadiyle onları kandırdıkları belirlendi.

İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu belirlendi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana’da toplam 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 2 gayrimenkul, 3 otomobil ve banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Doğalgaz Fiyatları Savaşla Birlikte Yükselmeye Devam Ediyor

İran Savaşı'nın başlamasıyla, ABD ve İsrail'in saldırıları doğalgaz fiyatlarını etkiledi. İran'ın misilleme hamleleriyle, fiyatlar spot piyasada artış gösterdi.
Gündem

Diyarbakır Merkezli Operasyonla 26 Şüpheli Yakalandı

14 ilde sahte araç muayene randevu sitesi oluşturarak dolandırıcılık yapan çeteye düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalandı, bunların 25'i tutuklandı.
Gündem

Kızılırmak’ın Debisi Yükseldi Şahruh Köprüsü Suya Gömüldü

Kızılırmak Nehri'nin debisi, yağışlar ve eriyen kar sularıyla yükselerek, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nü tamamen kapladı.
Gündem

İncirlik Üssü Türkiye’nin Kontrolünde Güvenli Duruyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İncirlik Üssü üzerindeki kontrolünün tamamen kendisine ait olduğunu belirtti.
Gündem

Belçika Gerilime Dahil Olma Olasılığını Değerlendiriyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin ABD, İsrail ve İran çatışmasına askeri müdahale yapma olasılığını değerlendirdiklerini, "Göreceğiz, belki." ifadeleriyle dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.