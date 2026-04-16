Diyarbakır Meydanında Silahlı Şahıs Eylemi Tehlike Yarattı

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI SALDIRI İHBARI

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Dağkapı Meydanı’nda bir olay meydana geldi. 38 yaşında V.G. isimli kişi, polisle iletişime geçerek “Elimde silah var, durumum iyi değil, alkollüyüm, sağa sola sıkacağım” şeklinde bir ihbarda bulundu.

MEYDANDA RASTGELE ATEŞ AÇMAK İSTEDİ

Elinde pompalı tüfek bulunan şahıs, bir süre yürüyerek Dağkapı Meydanı’nda havaya ateş açtı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı ancak bu girişim başarısız olunca, şahsın üzerine atlamasıyla etkisiz hale getirildi.

İFADELERİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Etkisiz hale getirilen şahıs, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.