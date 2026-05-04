Diyarbakır Valiliği’nden Hastaneye Yönelik Saldırı Açıklaması

DİYARBAKIR’DA HASTANEYE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI İDDİALARI AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Diyarbakır’da hastaneye yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen silahlı saldırı hakkında resmi makamlardan bir açıklama geldi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada gündeme gelen “hastanede silahlı saldırı” iddialarının emniyet güçleri tarafından titizlikle incelendiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmelerde, ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz veya bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

“ÜZÜNTÜ KAYNAKLI DURUM”

Açıklamada, söz konusu iddiaların, yakınını kaybeden bir bireyin yaşadığı ağır duygusal durum nedeniyle hastane içerisinde bir kapıya zarar vermesinden kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.

Bu olayla bağlantılı olarak “kamu malına zarar verme” kapsamındaki gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedilirken, silahlı saldırı iddialarının asılsız olduğu bir kez daha vurgulandı.

